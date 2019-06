Taylor Mega, intervistata da Francesco Canino per Panorama, ha parlato di soldi e di lusso, arrivando a svelare quanto ha speso per la sua vacanza più costosa: oltre 100 mila euro.

“La vacanza più cara che ho fatto? La scorsa estate: tre mesi fra Montecarlo, Saint Tropez, Forte Dei Marmi e Mykonos. Non saprei quantificare la cifra che ho speso, ma sopra i 100 mila euro. […] Una tappa obbligatoria per le vacanze di lusso è Saint Tropez; fra le mie vacanze più cheap Formentera e la Puglia. Formentera ha spiagge bellissime ma è troppo affollata, la Puglia è pazzesca ma non riescono a dargli quel tocco che servirebbe per un turismo di lusso”.