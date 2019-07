Taylor Mega ed Erica Piamonte sono sempre più vicine e recentemente la prima – in risposta ad una sua follower – ha specificato di non aver mai parlato del suo orientamento sessuale e pertanto di non aver mai detto di essere etero.

Taylor, infatti, è sempre stata accompagnata a uomini (da Flavio Briatore a Tony Effe della Dark Polo Gang) e per questo tutti hanno sottinteso che fosse eterosessuale, ma a quanto pare così non è.

Dopo aver deciso di lasciare un alone di mistero in merito al suo orientamento sessuale, Taylor Mega ha anche pubblicato su Instagram Stories una foto di lei abbracciata con Erica Piamonte con tanto di didascalia “Me And My Princess“.

Taylor ipoteticamente bisessuale e sempre più vicina alla Piamonte?

Ci crediamo?