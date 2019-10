Alan Fiordelmondo – in piena modalità Alba Parietti ‘sono dai carabinieri ti sto querelando‘ – nella giornata di ieri ha esposto una denuncia nei confronti di Taylor Mega, colpevole (a suo dire) di averlo diffamato ed offeso durante una diretta Instagram trasmessa dalla pagina Indifferenza Astrale.

Nel video si vede la Mega inveire contro Fiordelmondo al termine della puntata di Live Non è la d’Urso, come riportato anche da GossipeTv:

“Alan se non parla di Taylor Mega [ha dichiarato Taylor parlando di sé in terza persona, ndr] non è nessuno. Alan non è nemmeno un paparazzo, un giornalista da strapazzo, un opinionista, non è nessuno. Non gli farei paparazzare nemmeno le paperelle del lago di Milano 2 perché nessuno vuole le foto di Alan. Se tu sei un paparazzo vero non ti fai vedere in foto, altrimenti le persone famose quando ti vedono scappano. Lui faceva il maestro di tennis e non si sa a chi ha leccato il c***o per diventare paparazzo. Dato che la vita da paparazzo non gli rende ha trovato questa finta prova parlando di me. Nessuno sapeva chi era prima“.