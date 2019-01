Qual è il vero nome di Taylor Mega e perché ha scelto di chiamarsi così?

Per i pochi che ancora non lo sapessero, la bionda friulana che parteciperà alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, sulla carta d’identità ha un nome italiano a tutti gli effetti, ma online ha sempre usato lo pseudonimo ‘Taylor Mega‘.

In previsione della sua partenza per l’Honduras, qualche giornalista ha scritto che il suo vero nome è Elisa Todisco, ma Taylor su Instagram ha preso le distanze.

“Oggi vorrei dire a tutti quei giornalisti che stanno scrivendo articoli con il mio vero nome quando in realtà io sono conosciuta per ‘Taylor Mega’, cioè informatevi prima di scrivere cose, perché io non mi chiamo ‘Elisa’, state dando una disinformazione, oppure senza fare i fenomeni mi chiamate Taylor Mega come fanno tutte le persone normali che fate più bella figura. C’è un motivo se uso questo nome e non è perché mi vergogno del mio vero nome perché è un nome bellissimo, anche più bello di questo, ma non è questo il momento né il modo giusto per dirvelo”.