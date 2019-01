Taylor Mega e Tony Effe della Dark Polo Gang sono una coppia, è ufficiale.

Se fino a ieri la frequentazione fra i due era solo un rumor dei settimanali di gossip, oggi i due hanno confermato sui rispettivi profili Instagram con una foto ed un video, dove ballano e si baciano sulle note di Cambiare Adesso, brano proprio della Dark Polo Gang.

I tre trapper della Dark Polo Gang sono noti ai settimanali di gossip per le loro storie d’amore: se Tony Effe sta con Taylor Mega, Dark Pyrex è il compagno dell’attrice Alice Pagani (nota per il ruolo di Ludovica nella serie di Netflix, Baby), mentre Wayne Santana vanta una storia estiva con Asia Nuccetelli.

Le fan dei tre ragazzi hanno sempre supportato i loro flirt, ma questa volta Taylor Mega pare aver attirato tutta la cattiveria di alcune di loro, che l’accusano di essersi fatta “tutta la scena trap italiana”.

In realtà la ragazza, nota ai più per essere stata la compagna di Flavio Briatore, della scena trap italiana ha frequentato per un paio di settimane solo Sfera Ebbasta, conquistato – come riporta il settimanale Spy – con un “tocco magico”.

Ovviamente le offese stanno a zero, perché Taylor Mega (che dal 24 gennaio vedremo in Honduras a L’Isola dei Famosi) è libera di frequentare chi vuole, quando vuole e nella modalità che vuole. Anche perché sono fermamente convinto che se lei fosse stato un ragazzo nessuno si sarebbe permesso di darle della “poco di buono” perché ha osato cambiare due ragazzi in tre mesi.