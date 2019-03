In questi giorni numerose coppie di innamorati sono scoppiate e se alcune sono tornate insieme (come quella composta da Lucas Peracchi e Mercedesz Henger), altre hanno deciso di percorrere strade separate come Irama e Giulia De Lellis, Biondo ed Emma Muscat ed infine anche Tony Effe della Dark Polo Gang e Taylor Mega.

Quest’ultima, tornata single da poco, oggi ha iniziato a seguire un altro vip (anche lui tornato single da poco) che ha ricambiato il follow. Di chi sto parlando? Ovviamente di Biondo di Amici.



hanno iniziato a seguirsi proprio qualche ora fa e la coincidenza non è passata inosservata.

Dunque GDL e Irama si sono lasciati ma sembra lui se la faccia con l’ex del nuovo tronista Andrea, Taylor Mega si è lasciata con polo gang e inizia a seguire biondo improvvisamente, Endriu inizia a seguire Teresa, che giostra trash infinita#uominiedonne — ilaria_c (@itsilaria_c) 5 marzo 2019

Pure Taylor si e’ mollata , Taylor e Biondo entrambi di dominanza digitale , nuova coppia da copertina costruita appositamente #amici17 — serena (@serena36908543) 5 marzo 2019

Anche tony e taylor si sono lasciati.

Quanto ci scommettete che qui c’entra Biondo? Vi ricordate la frecciatina di Emma a Taylor? Ecco: fate 2+2

Che schifo #amici17 — arianator (@arianat84034307) 5 marzo 2019

Biondo e Taylor Mega si sono conosciuti durante una festa in occasione del Festival di Sanremo e proprio quella sera – secondo la ricostruzione di una loro fan – Emma Muscat scrisse (poi rimosse) un tweet rivolto proprio all’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Ecco cosa è successo: