Taylor Mega è una escort? A chiederglielo è stato il settimanale Novella 2000 durante un’intervista esclusiva e la risposta è stata un secco NO.



“Io escort? A tal proposito ho risposto già: non sono una escort. […] Diciamo che sono un’artista. Non c’è alcuna differenza tra Elisia Todesco e Taylor Mega. Sono sempre io e sono sempre stata una ribelle, fuori dagli schemi e il gioco del nome non cambia nulla”.