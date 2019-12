”Parlo con la consapevolezza che non sarò più invitata nei programmi Mediaset o non parlo perché ho paura che questo accada? Questo messaggio lo dedico a Chiambretti, lui si è scusato la scorsa puntata della ‘Repubblica delle donne’ con il suo pubblico per il litigio ‘tra donne’ che è andato in onda. Mi sento di dire che non era un ‘litigio tra donne’ perché io e mia sorella siamo state pesantemente insultate e minacciate da una tua opinionista”. Così Taylor Mega in un video pubblicato sulle storie del suo profilo instragram. ”Chiaramente -prosegue l’influencer- una persona quando viene minacciata e insultata non è che se ne sta zitta o ride. Io ho risposto in maniera molto educata a quella donna, in maniera accesa ma sempre nei limiti dell’educazione. Sono infastidita che lui abbia chiesto scusa soltanto al pubblico, quando il pubblico in studio ha applaudito quando questa donna si comportava in questa maniera, ha insultato e minacciato, e non ha chiesto scusa a me e mia sorella che ha invitato ospiti in studio”.

