Era la metà di gennaio di questo 2020 (quando nessuno ancora si preoccupava del CoronaVirus) che Barbara d’Urso – in diretta a Live Non è la d’Urso – disse che Taylor Mega non sarebbe stata più la benvenuta nei suoi salotti a causa di uno scatto in cui il dito medio era stato accostato ad una camionetta della polizia.

“Se fosse vero che hai fatto il dito medio alle forze dell’ordine, non ti vorrei più nelle mie trasmissioni, ma siccome penso che non sia vero perché solo una persona stupida può aver fatto una cosa del genere… Io ti ritengo intelligente, quindi non l’avrai fatto”.

Fino al saluto finale.

A distanza di 24 ore dalla puntata, Taylor Mega su Instagram si è duramente scagliata contro la conduttrice accusandola di averle teso una trappola, dato che lei stessa le aveva detto privatamente che si sarebbe ritirata dalla televisione per fare cinema.

“Barbara sapeva che sarebbe uscita quella foto. Mi hanno voluto tendere un trappolone perché non accettavano il fatto che io volevo assentarmi dalla tv. Io gli alzo lo share. Basta guardare che da “Ciao Darwin” al “Grande Fratello Vip” le puntate più viste sono quelle dove c’ero io. Anche a “Live Non è la D’Urso” la puntata più vista è stata quella in cui ho fatto il collegamento ubriaca.

Perché la d’Urso potrebbe avercela con me? Diciamo un malinteso. A lei non va bene che io voglia assentarmi dalla scena per un po’. Non l’ha digerita perché è stata una mia decisione unilaterale. Ci sono tante cose che potrei dire, ma non voglio tirare fuori cose personali.

Quell’immagine è sui social da due anni. Secondo me all’avvocato dell’Elia è stato detto dagli autori di tirare fuori questa storia per trovare una scusa per dirmi di non andare più. Quella foto è in circolazione da due anni”.