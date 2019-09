B!tches vi avviso, nonostante possa sembrare, QUESTA NON è LA QUARTA STAGIONE DI ‘THE LADY’. La recitazione è tremenda, ma pare sia un’altra serie.

Taylor Mega è stata paparazzata mentre baciava una ragazza, una certa Giorgia. Fino a qui nulla di grave, ma la bellissima bionda ieri sera ha fatto una rivelazione: “Mi spiace che queste foto siano uscite, perché non volevo far soffrire un’altra persona“.



Poco doposu Instagram ha sbottato fingendo di fare la fidanzatina gelosa, con un livello di recitazione che è più o meno lo stesso di Costantino Vitagliano.

B!tches il pezzo dove finge di essere arrabbiata è qualcosa di straordinario. Giuro che ho le lacrime: “ Chi ca**o è questa? Chi ca**o è?! Io giuro, giuro, non l’ho mai sentita nominare! Soprattutto con quale coraggio fino a ieri sera messaggi amore, mi manchi, cuori. Certo, certo, sai cosa devi fare secondo me? Ti devi solamente sotterrare!”

Dello stesso parere mio – e di centinaia di utenti social – è anche Deianira Marzano, che ha dichiarato di non credere ad una parola di Taylor Mega ed Erica.

Erica sei tanto dolce, ma la prossima volta che vuoi partecipare a un teatrino ascolta me: NON FARE PIU’ VIDEO, limitati a scrivere quanto sei ‘delusa e amareggiata’ nelle storie e ricorda che ‘le corna stanno bene su tutto’, anche quelle farlocche.