Taylor Mega è stata bannata da TikTok.

Dopo il racconto di Francesco Cardamone de Il Collegio che ha avuto problemi con Instagram, questa volta vittima della censura è stata Taylor Mega su TikTok, competitor cinese del colosso di Mark Zuckerberg.

Il profilo della Mega è stato oscurato a causa di un contenuto caricato considerato “troppo hot”, nonostante nel video si mostrasse semplicemente in costume. A raccontare l’episodio è la stessa Taylor su Instagram, dove ha condiviso anche la clip ‘dello scandalo’, salvata e ripubblicata dal portale Today.it.

“Buongiorno a tutti. Mi hanno bannato il mio Tik Tok solo perché ero in costume. Niente di porco, non era osè. Tik tok non capisce un ca**”