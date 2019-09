“Il tax credit viaggia intorno ai 220 milioni di euro all’anno, quindi una cifra poderosa.Per il 2019 servirebbero tra gli 80 e i 90 milioni di euro in più. Stiamo lavorando con i vertici della nostra amministrazione per individuare, se possibile in via del tutto straordinaria, qualche ulteriore risorsa per quest’anno”. Lo ha detto Mario Turetta, direttore generale per il Cinema e l’Audiovisivo del Mibac in occasione della presentazione, oggi a Roma, del Mia, il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, in programma nella Capitale dal 16 al 20 ottobre, aggiungendo che “le risorse ingenti messe a disposizione tendono ad essere utilizzate oltre ogni più rosea previsione. Quest’anno abbiamo già superato la quota di tax credit dell’anno precedente”.

Fonte