Lo stato di salute del calcio italiano

– “Il mio periodo dal punto di vista sportivo è certamente negativo, ma florido sotto il profilo gestionale: avevamo una grossa liquidità, avevamo il Var appena ottenuto da parte della Fifa, avevamo quattro squadre che andavano in Champions, avevamo l’Europeo consegnato, avevamo quattro partite a Roma direttamente, era il massimo da quel punto di vista”. Carlo Tavecchio, in una lunga intervista a Rtl, ripercorre il suo periodo da presidente federale: “La mia prima scelta fu quella di Capello, mi incontrai a Udine con lui e purtroppo sembrava quasi impossibile, non riuscii a portarlo perché Capello rifiutò. La seconda scelta fu quella di Donadoni con il quale avevamo già concluso l’operazione poi dopo non se ne fece niente, per problemi burocratici ed economici, ma non al mio interno, all’interno della società. Poi fui chiamato da Malagò e andai a casa sua dove trovai Lippi e il compromesso fu apparente, Lippi avrebbe accettato insieme a Ventura, candidato in pectore libero, veniva dal Torino, maestro dei giovani e disponibile. Questo binomio lo avevo colto e la Corte federale su richiesta disse che era incompatibile la carica di Lippi come Direttore Tecnico in quanto il figlio esercitava l’attività di procuratore e quindi poteva avere un conflitto di interessi qualora fosse stato convocato un giocatore in capo al figlio. Da lì partì la questione che porto a restare Ventura da solo, perché io quella sera avevo già chiuso”. Tavecchio difende ancora la sua scelta: “Ventura aveva fatto le prime partite tutte bene, il problema arrivò poi. Io ho un alto rispetto della funzione del Presidente federale che non può fare quello che fa un presidente di società e di club, ha un organigramma che quando è scelto va portato avanti e non può assumersi la responsabilità di pagare due allenatori. Questo sarebbe stato possibile solo dopo essere arrivati ai Mondiali, da un punto di vista federale prima non si poteva”.

Archiviato il passato, Tavecchio traccia un quadro del momento attuale del calcio italiano: “Cominciamo a partire dal calcio che trascina, quello della Serie A, certamente credo che le società italiane in gran parte siano sottocapitalizzate per quanto riguarda l’attività che devono svolgere. Se guardate i bilanci ci sono sempre grosse sproporzioni dal punto di vista patrimoniale e devono intervenire a latere o presidenti che mettono garanzie o interventi finanziari. A differenza di spagnoli e inglesi che hanno bilanci il cui rapporto patrimonio-fatturato è diverso. Poi c’è il calcio di Serie B che è la seconda possibilità per essere un sistema sportivo dove si utilizza il mondo giovanile per prepararlo al grande salto. Anche lì ci sono ventidue squadre in situazioni molto precarie e in questo momento molte sono in vendita. Poi c’è la Lega Pro, sessanta società che hanno sicuramente grande volontà di stare sul mercato calcistico ma enormi difficoltà di sostentamento per le solite storie del costo gestionale in quanto l’offerta è di sessanta squadre e sono troppe, non ce le possiamo permettere”.