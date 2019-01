“Fra pochi giorni avremo i numeri. Penso cheavremo un incontro con il Commissario europeo e con il governo francese; dopodiché renderemo pubblica la relazione”. Lo annuncia il ministro delle Infrastruttureriferendosi all’sulla Tav finora tenuto segreto e oggetto di accanite polemiche soprattutto dopo che lo stesso ministro ha vietato al coordinatore degli esperti, il professor, di riferire in Parlamento sull’analisi stessa.

“Non mi interessa – ha spiegato Toninelli a Radio anch’io, riferendosi a un’altra analisi resa nota dalla Lega che giudica la Tav conveniente e stima in 24 miliardi il costo di un’annullamento dell’opera – un’analisi fatta da un organo non tecnico e istituzionale, ma di parte e che non so dove ha preso i numeri. I numeri noi li abbiamo, li stiamo elaborando e traducendo in francese. Condivideremo i dati con i francesi, perché la Tav è un progetto multinazionale, e subito dopo li renderemo pubblici in Italia”. Nel frattempo il vicepremier Matteo Salvini, apertamente favorevole all’opera, ha annunciato che a breve, la prossima setttimana, verrà a Chiomonte, in Val Susa, per visitare il cantiere della Tav e i poliziotti che lo difendono.

A chi gli chiede se ci sia in vista uno scambio tra il “no” del suo partito all’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini e il “sì” della Lega sulla Tav, Toninelli replica così: “Chi fa questi ragionamenti lasci la politica e il giornalismo. Noi siamo persone perbene. il M5S non ha neanche la prospettiva di mettere sul tavolo argomenti diversi per ottenere risultati in altri ambiti, quindi smentisco categoricamente questa stupidaggine””.