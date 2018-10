La Lega abbandona il fronte “Sì Tav”. Per la prima volta, sulla questione del tunnel Torino-Lione, i parlamentari piemontesi del Carroccio si allineano alle posizioni degli alleati di governo del Movimento 5 Stelle. Lo fanno sostenendo l’opportunità di fermare gli appalti in attesa dell’analisi costi-benefici e chiedendo la testa del presidente dell’Osservatorio Tav, Paolo Foietta. Una svolta che in Piemonte rischia di mettere in crisi l’alleanza di centrodestra, in vista delle regionali, per la quale il sì all’alta velocità in Valsusa è sempre stato irrinunciabile.

Le parole dei due deputati del Carroccio, Alessandro Benvenuto, presidente della commissione Ambiente, ed Elena Maccanti, capogruppo della Lega in commissione Trasporti, sono prima di tutto una risposta alle dichiarazioni del presidente Sergio Chiamparino che martedì, durante un convegno sui corridoi europei a Bruxelles, aveva invitato Telt ad andare avanti con le gare per i lavori, e in questo senso vanno interpretate come un inizio di campagna elettorale, e anche una copertura politica alla scelta del direttore generale di Telt Mario Virano di sospendere le attività in attesa della decisione del governo.

Proprio Chiamparino stamattina ha commentato duramente il dietrofront leghista, ribadendo quanto dichiarato ieri a Repubblica: