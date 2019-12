Secondo la ricostruzione della polizia, un centinaio di militanti d’area, dopo essersi concentrati alle ore 19.00 presso il campo sportivo di Giaglione, hanno percorso in corteo il sentiero Gallo Romano, in violazione dell’ordinanza del Prefetto di Torino, fino a raggiungere la cancellata metallica preventivamente predisposta a circa 1 km dal cantiere di Chiomonte (nell’ambito di una rinnovata strategia della Questura), ammassando numerosa legna dandovi poi fuoco, spento grazie alll’utilizzo di alcuni mini idranti artigianalmente predisposti per far fronte alle iniziative violente in ambito boschivo. Subito dopo, circa 40 persone, dopo essersi travisate, si sono rese responsabili per circa mezz’ora del lancio, anche tramite fionde, di una cinquantina di bombe carta, artifici pirotecnici e razzi con batterie multiple e pietre all’indirizzo dei contingenti delle forze dell’ordine, rendendo necessario l’utilizzo cadenzato di alcuni lacrimogeni che hanno consentito di disperdere i facinorosi. Successivamente i manifestanti, dopo essersi ricompattati, sempre percorrendo il sentiero Gallo Romano, hanno fatto rientro a Giaglione terminando l’iniziativa alle ore 22.00.

