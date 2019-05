Lo scorso 10 maggio con il video ‘BYE SISTER’, Tati Westbrook ha lanciato una bomba sul suo ex amico James Charles e la vita del ragazzo è cambiata in poche ore. La beauty guru ha rivelato che James avrebbe manipolato e forzato diversi ragazzi etero ad avere rapporti con lui. Pare infatti che lo youtuber abbia detto più volte che nessun maschio è davvero etero, che lui può ‘convertire’ gli uomini e che non è attratto dai gay perché sono tutti troppo femminili. Questo è il classico esempio di come anche un omosessuale possa essere (oltre che idiota) omofobo e pieno di pregiudizi. L’ignoranza non conosce colori, orientamento o confini.

Dopo le dichiarazioni di Tati, James ha perso 3,5 milioni di follower, mentre la Westbrook ne ha guadagnati 5. I social si sono scatenati e in pochi giorni il make up artist ha ricevuto milioni di insulti su qualsiasi piattaforma.

Adesso è tornata Tati, con un nuovo video, nel quale cerca di fermare questa ondata d’odio e chiede a tutti di non insultare James, al quale dice di volere ancora bene.

“Non lo odio, non voglio che lo odiate. Voglio ancora bene a James Charles. Non riesco più ad aprire i social, farlo mi fa stare male. Non sto bene a vedere come viene insultato e pensare che è iniziato tutto a causa mia. Lui non lo merita, nessuno merita questo. Voglio incontrare James di persona per parlare. Non so se l’amicizia potrà essere riparata, ma voglio l’opportunità [piange]… voglio vederlo faccia a faccia. Ripeto, non lo odio, io a lui tengo, gli voglio bene. Io non penso che sia finito o che la sua carriera sia chiusa. Mi hanno offerto molte interviste, se avessi voluto rovinarlo sarei andata in ogni studio a raccontare tutti i dettagli. Non l’ho fatto, perché lui merita di riprendersi e io non voglio il suo male. Dobbiamo voler bene a James, non riempirlo di insulti. Incoraggiamo le persone a cambiare e a migliorare, non buttiamole giù. […] Io gli voglio tanto bene, dal primo momento in cui l’ho incontrato gli ho voluto bene.”

Viste tutte le testimonianze, è quasi certo che James Charles abbia bisogno di essere aiutato, ma siamo così certi che l’aiuto necessario fosse un video nel quale la sua migliore amica dà in pasto al pubblico una cosa così grave?

