Tartaruga azzannatrice catturata in un parco di Arconate, i carabinieri: "Esemplare pericoloso"

È stata notata da alcuni passanti in un parco pubblico di Arconate, nell’hinterland milanese: i carabinieri di Busto Garolfo hanno recuperato una tartaruga azzannatrice di 40 centimetri, pericolosa perché – com’è evidente dal nome – può mordere, provocando anche ferite serie. L’esemplare è stato portato alla caserma di Legnano e poi affidato al Nucleo recupero animali selvatici della Forestale.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al proprietario della tartaruga, in base alla legge speciale 150 del 1993 sulla “commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”. Chiunque abbia lasciato la tartaruga nel parco è inoltre punibile per abbandono di animale.

“È stato un cane a rendersi conto della presenza della tartaruga, ma il padrone ha avuto la prontezza di trattenerlo, non lasciandolo avvicinare. Ci ha inviato delle foto, che noi abbiamo girato ai colleghi della Forestale – spiegano i carabinieri – Una volta appurato che si trattava di un esemplare pericoloso, siamo andati a recuperarlo, l’abbiamo tenuto in una cella per la notte, in modo da essere sicuri che nessuno l’avvicinasse, e oggi sono arrivati a prelevarlo i colleghi del Cites di Garbagnate”.