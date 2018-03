Taranto, malata di leucemia muore per un'infezione presa in ospedale: aperta un'inchiesta

La procura di Taranto ha aperto una inchiesta sul decesso di una 62enne dipendente civile dell’Arsenale della Marina militare, Emilia Amandonico, morta il 19 febbraio nel reparto di Ematologia dell’ospedale Moscati di Taranto a seguito di una infezione che, secondo la denuncia dei familiari, sarebbe stata causata dalla klebsiella, batterio che si contrae negli ambienti ospedalieri.

La donna poco meno di un mese fa si era recata nella struttura sanitaria per chiedere l’esecuzione di un vetrino sospettando di avere una forma di leucemia anche sulla base di alcune analisi eseguite per conto suo. Il medico che l’ha visitata, sempre secondo la versione dei familiari, non avrebbe ritenuto di fare alcuna indagine e l’avrebbe mandata a casa dopo aver prescritto alcuni farmaci: tuttavia, qualche settimana dopo, a seguito di un peggioramento della situazione e dopo la comparsa di febbre, la donna è tornata in ospedale dove è stata subito ricoverata.

Dopo un primo ciclo di chemioterapia, Emilia Amandonico si sarebbe ripresa salvo poi essere aggredita da una forma di infezione che avrebbe contratto durante la degenza ospedaliera. La morte è avvenuta nel giro di poche ore. Il pm Raffaele Graziano ha già disposto il sequestro della cartella clinica, delegando le indagini

ai carabinieri del Reparto operativo provinciale e nelle prossime ore, a quanto si apprende, nominerà un perito medico legale che dovrà stabilire anche eventuali negligenze nelle procedure seguite dal personale sanitario per evitare il rischio di infezioni.

La famiglia della 62enne, che lascia marito e tre figli e tra poche settimane avrebbe chiesto il pensionamento anticipato, è assistita dall’avvocato Francesco Paolo Sisto del foro di Bari.