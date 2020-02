Nel mezzo di un lungo percorso didattico nel quale affrontano problemi legati alla salute e all’ambiente, i ragazzi di due terze e una seconda della scuola media inferiore Settanni Manzoni di Rutigliano hanno voluto dare il loro supporto ai bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

“Non siete soli, siete dei fighi pazzeschi”: lo striscione per i bambini malati di tumore nell’ospedale di Taranto

Accompagnati dalla professoressa di lettere Marilena Berardi hanno srotolato uno striscione sotto le finestre del reparto con su scritto: “Non siete soli, siete dei fighi pazzeschi”. Non solo. Hanno lasciato volare dei palloncini colorati e una piccola delegazione è salita per consegnare dei pacchi di biscotti donati da un’azienda della loro città e un cartellone ricco di messaggi rivolti ai loro coetanei.

Il tema seguito è “Cosa l’uomo può fare”. Vale a dire capolavori e brutture, come quelle che portano all’inquinamento e alle malattie, senza però arrendersi e abbandonare la speranza. Così hanno raccolto denaro in favore della fondazione intitolata a Nadia Toffa, la giornalista de Le Iene, scomparsa lo scorso anno per un cancro dopo aver dedicato inchieste e impegno con “Je esce pacc per te”.

È la campagna per raccolta di denaro che ha permesso l’apertura di quel reparto, che ora porta il suo nome. I ragazzi col naso all’insù per salutare i loro coetanei hanno anche parlato attraverso una videochiamata con Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia Toffa. In suo nome la donna porta avanti progetti per la lotta contro il cancro e l’assistenza dei bambini.

I ragazzi di Rutigliano la incontreranno ad aprile in occasione della sua prossima visita a Taranto, per consegnarle un giornalino realizzato sul tema, dove sono ospitate anche le testimonianze di Domenico Lestingi, l’uomo che con la sua denuncia fece partire le inchieste sulla discarica Martucci di Conversano. Ma il loro progetto non si ferma qui. Con la professoressa Berardi, infatti, a marzo visiteranno, come due anni fa, la Terra dei fuochi, dove conobbero le madri in lotta per la verità sulla salute dei loro figli. Il loro obiettivo è incontrare padre Maurizio Patriciello, il sacerdote impegnato contro nella lotta contro il malaffare della criminalità organizzata e dei istituzioni e imprese corrotte, che avvelenano Napoli e dintorni.

“Nelle nostre visite – spiega Berardi – c’è un momento per il brutto ma anche la bellezza. Così a Taranto abbiamo visitato il Castello Aragonese, la città vecchia e ammirato i suoi panorami sul mare. Per ragazzi così giovani è importante sviluppare una coscienza a e migliorare la conoscenza su certi temi assieme a quella delle meraviglie create dall’uomo e dalla natura”. È nata così anche la visita al rione Tamburi di Taranto, il quartiere confinante con l’acciaieria ex Ilva. Un tour nato dopo aver contattato Ignazio D’Andria del Mini Bar, il luogo da dove è partita la campagna promossa da Nadia Toffa, e condotto da Mirko Maiorino del Comitato cittadini e lavoratori Liberi e pensanti.

“Abbiamo raccontato ai giovanissimi studenti la verità di questo rione tristemente famoso – ha poi scritto Maiorino per il Comitato – dall’inizio della sua storia centenaria, sfatando passo dopo passo le fake news raccontate in questi anni, in Tv o sulla carta stampata. Sui gradini della Gesù Divin Lavoratore abbiamo raccontato ai ragazzi e ai loro professori, cosa vuol dire essere lavoratori della fabbrica più inquinante d’Europa! A macabra riprova, il camino più alto d’Europa, involontario ma imprescindibile testimone. Abbiamo raccontato la storia del Comitato e cosa è costato, agli operai che ne fanno parte, essersi messi contro la propria azienda. Con la “corriera” abbiamo costeggiato l’ex Ilva, perché vedessero con i propri occhi quello che passa in Tv e misurassero personalmente la vastità dello stabilimento. Il giro lo abbiamo concluso in via Mar Piccolo, il punto più alto della città: da lì i ragazzi hanno potuto ammirare, insieme a noi, toccare con mano, la bellezza di Taranto e del suo mare. Perché nel quartiere più inquinato d’Italia – conclude – c’è ancora tanta, tantissima bellezza e tutti dovrebbero conoscerla”.