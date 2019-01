– Don, divenuto a Taranto uno dei sacerdoti simbolo per sovranisti e anti immigrati, già balzato alle cronache per una messa in ricordo di Mussolini e un litigio con l’ex sindaco, proprio per questioni di accoglienza, con la sua cooperativa sociale Giovanni Paolo II ha partecipato a un bando del Comune per la realizzazione di uno Sprar (Servizio di protezione per richiedenti asilo) da 1 milione e 300 mila euro. E lo ha vinto, lo scorso novembre, come da determina dell’ente, per gestire la dimora di 30 persone, richiedenti asilo, fino al 2020.

Tra i suoi post sui social, con i quali a volte condivide anche fake news sui migranti, si leggono commenti del tipo: “Qualche ignorante e accecato dai soldi che sta guadagnando, dice che sono xenofobo e razzista… meglio essere definito da questi ignoranti, xenofobo e razzista, piuttosto che essere complice con gli oltre 80.000 (ottantamila) mafiosi sbarcati in Italia…”. Oppure: “Grazie Salvini, non fermarti anche se agendo così ti metterai contro i soliti potenti, ma gli italiani sono con te. Sempre pronto ad accogliere i poveri, ma i delinquenti viaaaaa”.

Una notizia che stride con la campagna del parroco del Sacro Cuore della città pugliese, che solo il 28 ottobre scorso, assieme a una notizia di cronaca che vedeva coinvolti richiedenti asilo in Toscana scriveva: “Vorrei chiedere ai buonisti che, per accoglierli hanno avuto soldi, voi dove stavate quando questi spacciavano? Avreste dovuto anche controllarli, ma li avete lasciati liberi di rovinare i nostri giovani”.