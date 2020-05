Una rissa e poi alcuni colpi di pistola che hanno ferito un uomo alla gamba destra: è quanto accaduto ieri pomeriggio a Taranto prima dentro e poi vicino alla sede di una impresa di onoranze funebri. Per fortuna la vittima, ricoverata in ospedale, non è grave. Ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni. E’ quanto ha ricostruito la Squadra mobile della Questura del capoluogo jonico che ha arrestato G.A., 46 anni, con le accuse di detenzione e porto illegale di arma e lesioni aggravate dall’uso delle armi. La lite avrebbe coinvolto in tutto tre persone, appartenenti a famiglie concorrenti del settore delle onoranze funebri.

Fonte