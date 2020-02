Il potere della taranta vola negli Usa grazie all’artista statunitense Gretchen Rhodes, interprete e vocalist affermata nel panorama della musica folk-blues americana, innamorata di Napoli e della sua musicalità: Gretchen Rhodes pubblica ‘Tarantella Power’ per l’etichetta indipendente napoletana Mr. Few diretta da Mario Romano, una versione e reinterpretazione introspettiva del brano manifesto per antonomasia della musica popolare del sud Italia del cantautore italiano Eugenio Bennato, quel ‘Taranta Power’ che diede il nome al primo album (1999) dell’omonimo movimento di musica popolare ed etnica, fondato appunto da Eugenio Bennato. La Rhodes ha collaborato con stelle internazionali come Steven Tyler, l’icona degli Aerosmith, Mick Fleetwood dei Fleetwood Mac, George Clinton, Pat Simmons, e negli ultimi diciotto mesi è stata in tour negli stati Uniti con Steve Cropper (The Blues Brothers, Stax Records) e Dave Mason leader della famosa band inglese, Traffic. Impegnata anche con Embassy of Joy, che hanno realizzato la hit ‘Addiction’, numero uno per tre mesi nella Deep House mondiale.

Fonte