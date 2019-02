Qualche settimana fa Tara Gabrieletto e Cristian Gallella sono finiti al centro di uno scandalo che ha visto l’ex attrice a luci rosse, Martina, portare alla luce alcuni messaggi piccanti che si è scambiata proprio con l’ex tronista.

In quell’occasione Tara ha perdonato Cristian accusando tutte coloro che cacciavano di casa il compagno fedifrago di essere delle ‘donnette’.

Oggi a parlare è stata Martina, la presunta amante di chat, dichiarando di essere stata diffidata dalla stessa Tara:

“Io Cristian l’ho conosciuto ad agosto del 2016 in aeroporto. Da lì abbiamo cominciato a sentirci molto spesso […] Io di Tara non mi sento di dire niente, non la conosco, non posso giudicare. Mi sono fatta un’idea però. Quello che ha detto non mi è piaciuto: una donna che ha fatto sacrifici con il proprio compagno ed un giorno scopre un tradimento […] se danno un calcio in cu*o al proprio compagno sono grandi donne con la D maiuscola”.