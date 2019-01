Ieri pomeriggio Tara Gabrielletto ha detto di aver perdonato suo marito Cristian Gallella, nonostante i nuovi messaggi di cui ha parlato Deianira Marzano.

“Credo sia arrivato il momento di rispondere a tutto il caos che si sta creando nel web.

Partiamo da questo presupposto: sono un personaggio pubblico ed è giusto che alcune cose voi le sappiate, altre no, che sono mie private. Io ho parlato con mio marito di tutto quello che è successo. Non posso difenderlo perché è stato un emerito c*glione, è stato molto leggero, ma di fatto, da donna intelligente, non c’è stato nessun tradimento fisico.

Quindi nel momento in cui si scrivono solo parole e c’è in ballo un matrimonio, io non sono la classica donnetta che sbatte l’uomo fuori di casa o che se ne va, ma si siede, affronta il problema. Perché una vera donna fa così, tira fuori i c*glioni quando bisogna tirarli fuori i c*glioni. Quindi mi sono seduta a tavolino. Tutto quello che ci siamo detti io e lui rimarrà tra le mura di casa. Ribadisco non c’è stato nessun tradimento fisico. Anche se ripeto che è stato leggero a usare certe parole. Ne subirà le conseguenze, anzi le ha già subite. Lui adesso dovrà semplicemente rimboccarsi le maniche. Io amo mio marito, mio marito ama me e detto questo non ho altro da aggiungere. E’ umano sbagliare ed è umano perdonare.”