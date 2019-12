A Capodanno non solo i fuochi d’artificio ma anche i tappi dello spumante possono essere un rischio per gli occhi, gli organi più colpiti dopo le mani e i piedi. A fare il punto sul sito dell’Iapb Italia onlus, l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, è Loredana Falabella chirurgo esperto in traumatologia oculare dell’ospedale Pellegrini di Napoli. “Al nostro pronto soccorso, arrivano diversi tipi di traumi che vanno dalle semplici abrasioni corneali alle ustioni, alle ferite sclero-corneali fino ai temuti scoppi di bulbo. Anche i tappi di spumante – precisa – che viaggiano fino a 80 chilometri orari, se colpiscono l’occhio possono generare uno scoppio posteriore da contraccolpo”.

