Dario Cataldo ha vinto la 15esima tappa del Giro d’Italia, 232 km da Ivrea a Como. Il corridore della Astana si è imposto in una volata a due davanti a Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec). Terzo Simon Yates (Mitchelton-Scott). L’ecuadoriano Richard Carapaz (Movistar) conserva la maglia rosa dopo essere giunto a una dozzina di secondi dai primi insieme a Vincenzo Nibali (Bahrain Merida). Più staccato Primoz Roglic (Jumbo-Visma), vittima prima di una foratura e poi di una discesa in caduta: lo sloveno ha tagliato il traguardo a circa 50” dai primi due. Ora in classifica generale Carapaz ha 47” di vantaggio su Roglic e 1’47” su Nibali. Quarto il polacco Rafal Majka (Bora Hansgrohe) a 2’35”, quinto lo spagnolo Mikel Landa (Movistar) a 3’15”.

