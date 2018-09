COSENZA – Un atto di successione da evadere in fretta? Bastano 300 euro. Questo prevedeva il tariffario personale di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza, che pretendeva dagli utenti compensi aggiuntivi per svolgere normali attività d’ufficio in modo celere. Ma c’è chi non è stato al ricatto. Un uomo, presentatosi in Agenzia per un atto di successione, di fronte ad una richiesta di 300 euro di compenso si è mostrato più che perplesso. Avendo già pagato tutte le tasse del caso, quell’ennesimo esborso non se lo spiegava e a poco solo valse le argomentazioni del dipendente, che per convincerlo gli ha spiegato che, se richiesta ad un professionista, la medesima attività sarebbe costata molto di più. Per questo, l’uomo si è rivolto alla Guardia di Finanza, che ha subito avviato le indagini.

Il funzionario è stato identificato e monitorato, pedinato per diversi giorni e intercettato, sia telefonicamente che in ambientale. In pochi giorni, gli investigatori hanno capito che la denuncia era più che fondata e hanno chiesto la collaborazione dell’uomo che l’aveva presentata per incastrare il funzionario. Dopo aver segnato le banconote, gli hanno chiesto di accettare l’offerta del funzionario e organizzare un incontro per il pagamento della “mazzetta”. Ignaro, il dipendente infedele si è presentato, con tanto di attestazione di avvenuta registrazione dell’atto a riprova del “servizio” svolto. Ma appena intascato il denaro, sono apparsi i finanzieri che gli hanno stretto le manette ai polsi e hanno sequestrato le banconote appena ricevute. L’arresto è stato poi convalidato dal Tribunale di Cosenza, che nei confronti del funzionario ha applicato la misura cautelare interdittiva. Le indagini però non si fermano. Al vaglio degli investigatori ci sono tutte le attività svolte e le pratiche seguite dall’uomo, che – si sospetta – potrebbe aver chiesto più volte “un incentivo” per accelerare tempi e procedure.