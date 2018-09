Tangenti, arrestato sindaco di Ponzano Romano

E’ stato arrestato per corruzione dai carabinieri Enzo De Santis, sindaco di Ponzano Romano, comune a nord di Roma. Nell’inchiesta ci sono anche due indagati in stato di libertà, all’epoca dei fatti pubblici ufficiali. Tutti hanno ricevuto utilità da Sergio Scarpellini, un immobiliarista romano già arrestato dai carabinieri per corruzione il 16 dicembre 2016, assieme all’allora dirigente del comune di Roma Capitale Raffaele Marra. Il Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, ha inoltre disposto a carico dei tre indagati, il sequestro di beni per circa 750 mila euro, ritenuti profitto delle tangenti ricevute.

Nell’ambito dell’inchiesta i carabinieri del nucleo investigativo di Roma stanno eseguendo perquisizioni presso le abitazioni dell’ex parlamentare Denis Verdini e dell’ex vicepresidente della Regione Lazio, Luciano Ciocchetti. Nell’indagine risulta indagato anche l’ex presidente dell’Assemblea capitolina, Mirko Coratti, già coinvolto in Mafia Capitale e condannato in secondo grado a 4 anni e sei mesi.