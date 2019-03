Mamma Rai offre un parterre molto vario e se da una parte c’è Ballando con le Stelle che da oltre un decennio si batte contro chiunque abbia fatto in precedenza un reality show, dall’altra (per fortuna!) c’è Tale e Quale Show che a livello di casting è molto più open mind ed offre a chiunque la possibilità di fare il provino.

Nel corso degli anni abbiamo infatti visto scendere in campo imparruccati ex Amici di Maria De Filippi (da Marco Carta e Federico Angelucci a Valerio Scanu), passando per ex gieffini (come Filippo Bisciglia, Alessia Macari e Guendalina Tavassi), fino ai tanti altri che avevano già partecipato in passato alle varie Isole, Fattorie e Talpe.

Quest’anno a scendere in pista potrebbe esserci l’ex tronista Teresa Langella, che secondo il settimanale Oggi avrebbe già sostenuto il provino dopo essere stata contattata da Carlo Conti. Riuscirà ad entrare nel cast?

Vi ricordo che la Langella è una cantante neo-melodica ed ha da poco rilasciato il nuovo singolo, Controcorrente.

📺 Questo video di Teresa Langella Official ha append occupato la 6° posizione nella lista delle tendenze di YouTube in Italia https://t.co/31K4sKzGWX — Trendinalia Italia (@trendinaliaIT) 21 marzo 2019