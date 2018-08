Fra i trombati di Tale e Quale Show (oltre Gegia, che ha già fatto una proposta indecente a Maria De Filippi) c’è anche Stefania Orlando, che ha tentato la scalata del game di Carlo Conti per ben tre anni consecutivi.

“Ho fatto i provini e all’ultimo non mi hanno presa. Il provino era andato molto bene, ma poi la scelta è ricaduta su qualcun’altra. Può succedere”. Per una porta che si chiude un’altra se ne apre, dato che la Orlando tornerà in TV dopo cinque anni di assenza al timone di Uno Mattina In Famiglia: “Sarei ipocrita se non le dicessi che mi piacerebbe fare qualcosa in più, ma sono comunque molto felice di essere in un programma di qualità e di successo come Uno Mattina in famiglia. Ho molti colleghi e colleghe a spasso e non sa in quanti vorrebbero essere al mio posto“.

E pensare che Stefania Orlando, come dichiarato a Spy, nei primi anni 2000 rifiutò il ruolo de l’inviata alla prima edizione de L’Isola dei Famosi.