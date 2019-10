Lidia Schillaci è fra le concorrenti più brave dell’edizione in corso di Tale e Quale Show e con le imitazioni di Lady Gaga, Giorgia, Elisa, Alessandra Amoroso, Maria Callas e Mia Martini ha dato il meglio di sé, eppure spesso non è riuscita a conquistare i giudici che le hanno spesso regalato il podio ma quasi mai il gradino più alto.

Anche nella puntata di ieri sera, che ha visto entrare in scena il Torneo dei Campioni, i giudici hanno trovato dei difetti nell’imitazione proposta dalla Schillaci, facendola scendere al terzo posto dietro Antonio Mezzancella e Francesco Monte che hanno proposto rispettivamente Ultimo e Gianluca Grignani.

Per questo motivo il suo fidanzato Luca Favilla (che è un ballerino di Ballando con le Stelle) ha pubblicato un duro post contro i giudici di Tale e Quale Show parlando addirittura di “agenzie di talent”. Cosa avrà voluto dire?

“Imbarazzante il modo in cui i giudici cercano di descrivere in modo più che superficiale il modo di cantare e l’impegno messo nel provare ad imitare un pilastro della musica italiana… chissà perché.. chissà perché non gli è stata affidata una cantante più affine a lei.. chissà perché dopo la prima puntata è stata sempre buttata giù in qualche modo.. il ciuffo fuori posto, la scarpa troppo stretta.. eh la voce non somigliante.. chissà perché.. eh.. care agenzie di talent… aprite gli occhi. Sei stata fenomenale! Sei riuscita a trasmettere un’emozione devastante anche davanti lo schermo.. la migliore!”.