Francesco Monte dopo Mahmood, Ed Sheeran e Tommaso Paradiso a Tale e Quale Show ha vestito i panni di Cesare Cremonini sulle note di Latin Lover del 2002. La performance non è andata bene e gli stessi giudici lo hanno criticato sia per le movenze (poco teatrali) che per il trucco (non ricordava neanche lontanamente il leader dei Lunapop, ma più Miguel Bosè).

Ecco un breve video:

Cesare Cremonini – che a quanto pare si trovava davanti la tv a vedere la performance – l’ha commentata su Twitter storpiando il testo della canzone e facendo una battuta proprio su Miguel Bosè: “Fidati di me, non sono Miguel Bosè! 😂 Ti voglio bene lo stesso però! ❤️❤️❤️ ciao a tutti!“, poco dopo ha messo un like anche a questo commento: “Il trucco non c’era e non è colpa sua ma l’accento bolognese è l’intonazione c’erano“.