– Una terapia che libera i pazienti con talassemia da un incubo: quello delle trasfusioni. Parliamo dei casi più gravi, le persone con Beta-talassemia o anemia mediterranea, che rende chi è colpito da questa malattia trasfusione-dipendente. Quello che oggi sembra impossibile potrebbe diventare realtà grazie a una nuova terapia genica di recente approvata dall’Ema, l’agenzia europea per il farmaco. I risultati degli studi clinici che hanno coinvolto una cinquantina di persone con questa patologia ereditaria del sangue, che comporta anemia, sono positivi: a quasi cinque anni dal trattamento i pazienti non hanno più dovuto sottoporsi a trasfusione. I dati a 56 mesi sono emersi dalla sperimentazione sono stati presentati durante il Congresso americano di Ematologia – Ash, in corso a Orlando, negli Stati Uniti.Un problema piuttosto diffuso in Italia, dove si stima che siano 6.500 i casi, su tre milioni di portatori sani. Le persone affette da anemia mediterranea, per sopravvivere, devono sottoporsi a trasfusioni 2/3 volte al mese per tutta la vita, con un impatto notevole sul quotidiano del paziente e dei familiari, ma anche sui costi che affronta il Sistema sanitario nazionale. “Per contrastare questo problema – racconta il dottor Philip Gregory, a capo del gruppo di ricerca della bluebird bio, la biotech statunitense impegnata nello svilpupo della terapia genica per questa grave patologia – abbiamo scelto la strada del trapianto sul paziente di cellule proprie, evitando invece quello da donatore, più rischioso in quanto in questo caso i fallimenti sono molto più diffusi”. Va ricordato che in questi casi non sempre c’è un donatore disponibile e comunque il trapianto di questo tipo presenta rischi di fallimento.

L’idea dei ricercatori, che hanno coinvolto diversi centri di ricerca fra i quali l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, si basa sul concetto della gene addition, cioè quella di sostituire i geni difettosi con geni funzionanti e in grado di mantenere corretti livelli di emoglobina . “Se un gene è ‘rotto’ dobbiamo cercare di superare il problema attraverso l’inserimento di una copia corretta del gene nel paziente. Ma come? Usando un vettore, in questo caso un virus, che trasporta l’informazione corretta nella cellula della persona malata che riesce così a riprendere un normale funzionamento”, spiega ancora Gregory. “In pratica – precisa Pietro Merli, che lavora al Bambino Gesù di Roma nel dipartimento che si occupa di Trapianto Emopoietico e Terapie Cellulari – si corregge l’errore che si aggiunge a quello difettoso e quersto “normalizza” la situazione”.



Attraverso una procedura di condizionamento, cosi’ come avviente nel normale trapianto, si fa spazio alle nuove cellule corrette. Il paziente è nello stesso tempo donatore e ricevente delle proprie cellule, funzionanti però. Una strada che permette di evitare complicazioni. “Questo evita i problemi che emergono invece quando le cellule del dontore e del ricevente possono intereagire in modo deleterio tra di loro”, aggiunge Merli.



La procedura ha in totale una durata variabile da un minimo di 30 a un massimo di 45 giorni: tre giorni per agire sui geni difettosi, poi il trapianto pochi giorni dopo e poi l’attesa. Inoltre, la ripresa di una normale produzione di emoglobina, consente di evitare l’assunzione dei chelanti del ferro, necessari all’eliminazione dell’eccesso di ferro nel sangue di chi si sottopone a continue trasfusioni.

Fino a oggi il trattamento è stato testato su una cinquantina di pazienti che in poco meno di 5 anni (56 mesi) hanno raggiunto l’indipendenza dalle trasfusioni. Dopo la cura i malati sono stati seguiti in modo assiduo nei primi due anni, poi semplicemente con dei check-up ogni 12 mesi.



Da tempo l’obiettivo della ricerca era quello di diminuire il numero delle trasfusioni e migliorare la qualità di vita dei pazienti con talassemia che nei casi più gravi a oggi hanno un’aspettativa di vita di 60 anni. In Italia e nel bacino del Mediterraneo la Beta-talassemia o appunto anemia mediterranea è la forma più diffusa di questa patologia. E per questi pazienti la ricerca apre importanti prospettive, anche se per ora non e’ ancora disponibile in Italia. “Speriamo di poterla rendere presto disponibile per i pazienti Italiani. L’azienda ha gia’ intrapreso il processo di discussione con l’Agenzia del Farmaco – conclude Gregory –. E stiamo procedendo anche in Francia, Germania e Regno Unito”.