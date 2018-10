Dopo il successo del teaser è uscito il video di ‘Taki Taki’, la nuova hit di DJ Snake e Ozuna con Selena Gomez e Cardi B.

A una settimana dalla pubblicazione su YouTube dalla clip ‘solo audio‘, è arrivato il video ufficiale di Taki Taki, la nuova hit firmata da DJ Snake con la collaborazione di Ozuna, Selena Gomez e Cardi B.

Se la prima versione senza immagini è arrivata a 40 milioni di view in sette giorni, la partenza per il nuovo videoclip di DJ Snake è a dir poco incoraggiante: in poche ore ha già superato i 4 milioni. E intanto la canzone spopola in molte classifiche internazionali.

DJ Snake, ‘Taki Taki’ è la nuova hit

Che il potenziale della canzone composta da DJ Snake fosse alta era sicuro. Il primo posto in cima alla classifica Hot Latin Songs di Billboard è però un risultato che nemmeno i più ottimisti avrebbero previsto. Si tratta infatti di uno dei lanci più riusciti nella storia della musica latinoamericana.

Di seguito il video di Taki Taki, la nuova hit di DJ Snake, Ozuna, Cardi B e Selena Gomez:

Mix esplosivo nella scelta delle due voci femminili. Cardi B rappresenta in questo momento la massima espressione nel rap femminile americano (come confermato dal trionfo nella categoria agli AMA 2018), mentre Selena Gomez è una garanzia di successo, non fosse per il seguito spaventoso di 144 milioni di follower su Instagram. Alle due si aggiunge anche Ozuna… Insomma, un trio che fa davvero paura.

I record di DJ Snake

Periodo d’oro per il disc jockey francese, che recentemente è divenuto il quinto artista della storia a raggiungere un miliardo di ascolti per due brani allo stesso tempo: Lean On, con la collaborazione di Major Lazer e MØ, e Let Me Love You con Justin Bieber. Per DJ Snake un successo clamoroso, che lo porta ad affiancarsi ai numeri di mostri sacri della musica nell’epoca dello streaming come Drake, Ed Sheeran, The Chainsmokers e lo stesso Justin Bieber.