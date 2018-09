Take That

Il 2019 segna il 30° anniversario per la carriera dei Take That. Per celebrare il loro traguardo la band ha annunciato un grande tour che li porterà ad eseguire dal vivo le loro amatissime hit!

➡️28 giugno Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

➡️29 giugno Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica

📅Biglietti in vendita dalle ore 10.30 di venerdì 28 settembre

