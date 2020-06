Robbie Williams e i Take That: com’è andata la reunion della boyband più amata nel Regno Unito.

Robbie Williams e i Take That: la reunion è diventata realtà. La boyband più amata del Regno Unito è tornata insieme per una serata di beneficenza il 29 maggio. Il concerto virtuale è andto in onda solo su YouTube e Facebook per raccogliere fondi da destinare alla lotta al Coronavirus.

Una reunion che ha mandato invisibilio i fan, anche se è stata parzialmente incompleta: mancava all’appello infatti Jason Orange, che ha lasciato la band nel 2014.

Reunion Take That con Robbie Williams

Per il resto, gli altri quattro storici membri del gruppo erano presenti: Robbie, Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, tutti uniti, ma a distanza, per una buona causa.

I quattro cantanti si sono collegati dalle proprie case per un piccolo show che ha emozionato i propri fan, sia quelli di vecchia data che quelli delle nuove generazioni. Insieme, hanno eseguito alcuni dei loro brani più amati.



Robbie Williams

Reunion Take That: il video

La reunion a distanza è inizata con i tre membri superstiti del gruppo, che si sono cimentati con Greatest Day e Shine. Quindi è arrivato il momento di Robbie che, un po’ in ritardo, si è unito agli altri e ha affermato: “La cosa più importante è che sono qui. L’ultima volta sono arrivato in ritardo di quindici anni“.

Con la popstar inglese, che tra l’altro ha dichiarato nelle scorse settimane di aver avuto forse il Covid-19, la band ha cantanto Back for Good, The Flood, Pray e Never Forget. I quattro non hanno solo cantato a distanza, ma si sono lasciati andare anche a chiacchiere e battute, come un gruppo di vecchi amici che si è ritrovato per una bella serata assieme dopo tanto tempo.

Se ti sei perso la reunion, ecco il video pubblicato su YouTube: