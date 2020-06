Fermi tutti, forse abbiamo il primo tormentone estivo italiano, si tratta di Ciclone, il singolo firmato da Takagi e Ketra, cantato da Elodie e al quale hanno collaborato anche Gipsy Kings, Mariah, Nicolás Reyes e Tonino Baliardo. Questa Ciclone sono sicuro che la balleremo tutta l’estate.

Takagi e Ketra, Elodie: Ciclone, il testo.

Scriverò di amarti sulle note di un iPhone

fisso la parete tanto non ti chiamerò neanche stasera

non vale la pena

è agosto ma si gela

anche se non serve a niente

intentar llamarte pero como de equivocarme

con te estas no me das

no quiero esaminarte

yo moría por ti

no se si tu es por mi

lo que te das la voz

que no les funcionó

prima di te ero sola ero mia

era tutto più facile

ora in questa follia

ho imparato a danzare

100 giorni senza rincontrarsi

non credevo che poi mi mancassi

Scriverò di amarti sulle note di un iPhone

fisso la parete tanto non ti chiamerò

neanche stasera

non vale la pena

è agosto ma si gela

anche se non serve a niente

sottovoce dirti si

stanotte solamente

sottovoce dirti si

mi sfiori appena

è un brivido sulla mia schiena

mirando asi a la pague

pensando en llamarte

con te estas no me das

no quiero esamina tu me

se pienso que si

e poi me digo no

te puedo llamar

al que quierrá de ti

prima di te ero sola ero mia

era tutto più facile

ora in questa follia

ho imparato a danzare

zingara è la notte per cercarsi

sei un ciclone il cerchio dei miei passi

Scriverò di amarti sulle note di un iphone

fisso la parete tanto non ti chiamerò neanche stasera

non vale la pena

è agosto ma si gela

anche se non serve a niente

sottovoce dirti si

mi sfiori appena

sei un brivido sulla mia schiena

sulla mia schiena