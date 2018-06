Taglio e piega gratis per le pensionate al minimo

Foto di Hairstudio76

Non c’è la fila di signore tutti i martedì davanti al negozio come si immaginerebbe. “Vengono due o tre clienti, non ne approfittano. Sa un po’ si vergognano, entrano e mi chiedono se possono approfittare dell’offerta con un filo di voce” dice all’Adnkronos il 41enne Salvatore Visone, titolare del negozio di parrucchiere Hairstudio76. Da tre anni nel suo negozietto napoletano di 40 metri quadri nei quartieri Spagnoli, dove lavora con la consorte Maria e una dipendente, offre taglio e piega gratis il martedì alle pensionate al minimo. “All’inizio mia moglie mi ha preso per matto. Sa non siamo ricchi, poi, ha capito. Ha sentito quanto ci riempiva il cuore. Italiane e straniere non faccio distinzione, l’unico ‘requisito richiesto’ è che non se la passino economicamente bene”.

Il cartello con la sua offerta campeggia in una lavagnetta davanti al suo negozio. L’iniziativa non ha una scadenza, anzi. “La promozione sarà sempre attiva. Mi fa felice vedere gli occhi delle signore brillare quando escono tutte risistemate”. Per il futuro Salvatore spera di poter fare di più. “Sogno di fare un crowfounding per offrire anche una tinta o le meches”. Paura di essere imitato? “Magari, se qualcuno mi copiasse sarei più che felice” conclude, augurandosi che tanti cartelli come il suo comincino a spuntare “da Nord a Sud in tutta Italia”.