LANZAROTE – Anouar Boukharsa imita Muhammad Alì. Il campione marocchino di taekwondo ha gettato in mare una medaglia d’oro durante la sua traversata in barca – insieme a una trentina di migranti – per raggiungere la Spagna, precisamente l’isola di Lanzarote.

Migranti, il campione di taekwondo come Muhammad Alì: getta in acqua la medaglia d’oro in riproduzione….

“Vittima di ingiustizie e oppressione”

Boukharsa aveva vinto la medaglia d’argento nel 2017 durante il campionato nazionale categoria -63 kg. Nel video diffuso su Youtube si vede l’atleta sfilarsi il premio dal collo e gettarlo in mare, facendo il segno della V con la mano. “È inutile, non funziona per niente”, si sente nell’audio di sottofondo. Una volta arrivato nelle Canarie ha continuato il suo sfogo: “Abbiamo visto la morte in faccia, ma dopo quattro giorni di navigazione siamo arrivati a Lanzarote. Nel mio Paese sono stato vittima di ingiustizie e oppressione, voglio continuare in Spagna la mia carriera sportiva”. Una protesta che ricorda quella di Muhammad Alì nel 1960: dopo aver vinto la medaglia alle Olimpiadi di Roma – una volta tornato in patria – l’ex pugile statunitense la gettò nel fiume dell’Ohio in segno di protesta verso il suo Paese e la perdurante discriminazione razziale. La storia ha fatto scalpore in Marocco anche perché non si tratta di una novità: la stampa locale ricorda come, qualche giorno fa, un’ex speranza del calcio marocchino era apparsa su una foto a bordo di una nave clandestina. All’inizio del 2019 inoltre, un campione nazionale di kick boxing è morto mentre cercava di sbarcare nella costa spagnola. Tanti episodi che mostrano come, negli ultimi due anni, ci sono stati numerosi tentativi da parte dei giovani marocchini di fare qualsiasi cosa per lasciare un paese caratterizzato da profonde disuguaglianze sociali.







Fonte