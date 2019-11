“L’Inter non mi ha voluto… e meno male. Sono andato alla Juve e ho vinto tutto”. Stefano Tacconi ricorda un bivio della sua carriera. Passato nel settore giovanile dell’Inter, il portiere è diventato una bandiera della Juventus vincendo tutto. Negli anni ’80-’90, Tacconi è stato protagonista di una lunga rivalità con Walter Zenga. “Mi ha visto giocare tante finali, mentre lui stava seduto. Eravamo due tipi ‘fumini’, abbiamo anche scherzato su questo rapporto: ‘Walter, sono due settimane che non parlano di noi…'”, dice Tacconi a Vieni da me. Un aneddoto? “Una volta in Polonia, dopo una vittoria per 7-0 con la Juve, abbiamo chiesto a Boniek di organizzarci una serata… Sono arrivate 5-6 ragazze in camera, ma poi è arrivato anche Trapattoni…”.

