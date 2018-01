EUR 69,99

(as of Jan 08,2018 20:43:44 UTC – Details )

Prezzo:





La nuova generazione del nostro tablet Fire più venduto, ora ancora più sottile, leggero, con una batteria di più lunga durata e schermo migliorato.

Straordinario schermo IPS da 7″ con maggiore contrasto e testi più nitidi, processore quad-core da 1,3 GHz e batteria che dura fino a 8 ore. Memoria interna da 8 o 16 GB, più uno slot per microSD per espandere lo spazio di archiviazione fino a 256 GB.

Goditi milioni di canzoni, eBook Kindle, applicazioni e giochi disponibili nell’AppStore di Amazon, compresi Prime Video, Netflix, Facebook, Spotify, Instagram e altro (non supporta Google Play Store).

Gli iscritti a Prime ottengono l’accesso illimitato a film, episodi di serie TV e all’archiviazione sicura delle foto, senza costi aggiuntivi.

Con Kindle Unlimited puoi leggere quanto vuoi, scegliendo tra oltre un milione di titoli. Iscriviti. E’ gratis per 30 giorni.

Migliora il tuo intrattenimento con funzioni che solo Amazon può offrirti, come Whispersync e Blue Shade.