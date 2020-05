Sziget Festival 2020 cancellato ufficialmente: l’annuncio degli organizzatori della kermesse europea più importante dell’estate.

La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: lo Sziget Festival 2020 è stato annullato. Il tradizionale appuntamento estivo, che quest’anno si sarebbe dovuto tenere dal 5 all’11 agosto a Budapest, è stato cancellato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Una triste ma inevitabile notizia che arriva a poche settimane dalla cancellazione di altri appuntamenti fondamentali per la musica dal vivo in Europa, come il Glastonbury e il Download.

Sziget Festival 2020 annullato

La comunicazione ufficiale è arrivata tramite un lungo comunicato pubblicato sui canali social degli organizzatori.

Nella nota si spiega che il governo ungherese ha ufficialmente comunicato che fino al 15 agosto 2020 non si potranno tenere eventi di grosse dimensioni di alcun tipo. La conseguenza è stata ovvia:

“Con immensa tristezza dobbiamo prenderne atto e comunicarvi che quest’anno il Sziget Festival non potrà tenersi. Voi Szitizen avete sempre saputo creare una grande atmosfera all’interno del festival e ci devasta pensare che quest’anno non potremo incontrarci sull’Isola delal libertà“.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/SzigetFestivalItalia

Cancellato lo Sziget 2020: i biglietti

Gli organizzato quindi già rimandato ogni appuntamento al 2021. Al momento c’è tanta amarezza, ma anche entusiasmo per quello che sarà il futuro della manifestazione.

Per quanto riguarda i biglietti, gli organizzatori chiedono ancora pazienza al pubblico: “Siamo già in contatto con i nostri partner deputati alla vendita e vi comunicheremo le info necessarie via email e sul sito ufficiale quanto prima“.

La conclusione è stata comunque positiva come al solito: “Iniziamo a contare i giorni che ci dividono dal nostro prossimo incontro sull’Isola della libertà il prossimo anno! Take Care & Keep in Touch“.

Di seguito il post con l’annuncio ufficiale dello Sziget:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/SzigetFestivalItalia