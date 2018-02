L’Isola dei Famosi è arrivata al giro di boa, manca ancora il Grande Fratello (quello per sconosciuti), il serale di Amici, Temptation Island e la corrispettiva versione Vip, eppure in quel di Mediaset già cercano nomi per la terza edizione del GF Vip.

Secondo Alberto Dandolo gli autori avrebbero messo gli occhi su Sylvie Lubamba, da qualche mese scarcerata ed ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque.

Sylvie Lubamba, 45, dopo aver pagato il suo debito alla giustizia è tornata in tv. L¹ex showgirl di origini congolesi è ospite fissa dei pomeriggi di Canale 5 dove riscuote le simpatie del pubblico e degli addetti ai lavori. Si mormora che sia addirittura in pole per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ci riuscirà? Ah, saperlo…

Sylvie Lubamba ha davvero possibilità di varcare la porta rossa o farà la fine di Wanna Marchi e Stefania Nobile, arruolate per L’Isola dei Famosi e poi lasciate a casa a causa delle troppe polemiche sollevate da Striscia la Notizia?

Sylvie al GF Vip, da che parte state?