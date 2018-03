La classifica trimestrale dei 10 linguaggi di programmazione più popolari include per la prima volta Swift, sempre più utilizzato dagli sviluppatori di tutto il mondo.

Dal 2011, RedMonk stila le classifiche trimestrali dei linguaggi di programmazione più utilizzati mese dopo mese. e afferma che Swift è il linguaggio in più rapida crescita da 7 anni a questa parte. RedMonk ha anche affermato che si tratta di un risultato particolarmente impressionante, visto che Swift esiste solo da quattro anni.

Gran merito di questa diffusione è dovuto ovviamente al successo di iPhone, iPad e Mac, dato che Swift ha sostituito Objectiv C come linguaggio di programmazione principale proposto da Apple per le app iOS e macOS.

Nell’ultimo trimestre, Swift è entrato per la prima volta nella Top 10 dei linguaggi di programmazione più diffusi al mondo. Inoltre, il trend non è certo destinato a fermarsi nei prossimi mesi.

Ecco la classifica dei primi 20: