Titolo: Sviluppatori Software Neodiplomati o NeoLaureati



Azienda: Page Personnel



Descrizione: ll candidato sarà inserito in un team giovane e dinamico, e gestirà progetti informatici nel settore Automazione tramite la piattaforma .Net Sarà supportato per l’ acquisizione di competenze nei seguenti linguaggi : – linguaggio VB – C# – l…

Luogo: Torino