Titolo: SVILUPPATORE SW PER CENTRI DI LAVORO ORIZZONTALI (272.CP.1955)



Azienda: Perpiu – Lavoropiu S.p.A.



Descrizione: Perpiù ricerca la figura di sviluppatore applicativi per centri di lavoro orizzontali per importante azienda di… Informatica, Ingegneria Informatica o equipollenti, o un Diploma di Tecnico Informatico. Zona di lavoro: Piacenza. Questo annuncio…

Luogo: Piacenza