Altri 3 ‘italiani’

Prima convocazione in Nazionale per Riccardo Gagliolo. Il 29enne difensore ducale non dovrà però presentarsi a Coverciano agli ordini di Roberto Mancini, ma in Svezia. L’ex Carpi è infatti italiano di nascita ma di madre svedese e il ct Janne Andersson ha deciso di chiamarlo per il doppio impegno di qualificazione a Euro2020 contro Malta e Spagna, rispettivamente il prossimo 12 e 15 ottobre.

“Lo stiamo osservando da molto tempo – spiega Andersson – Pensiamo abbia fatto bene finora a Parma, dove gioca con continuità ed è un calciatore importante. Non vediamo l’ora di conoscerlo e vedere cosa può fare nel nostro gruppo”. Oltre a Gagliolo, nell’elenco sono presenti altri tre giocatori svedesi che militano nel nostro campionato: il portiere del Cagliari, Robin Olsen, il centrocampista della Sampdoria, Albin Ekdal e il 26enne terzino dell’Udinese, Ken Sema.