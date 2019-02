Jeremias Rodriguez è sempre più vicino a Soleil, i due hanno già limonato, ma lui potrebbe avere un piano in mente.

Stando a quello che ha rivelato ieri Roger Garth a Pomeriggio 5, il fratello di Belen avrebbe scommesso con i suoi amici che riuscirà a consumare sull‘Isola dei Famosi.

“Non vorrei dire questa cosa, ma devo. Mi tocca dirla. C’è stata una cena a Milano, in corso Garibaldi. Una persona molto nota mi ha riferito che a questa cena, prima di partire Jeremias avrebbe giurato che voleva essere il primo isolano del reality Isola dei Famosi a consumare. Lui ha fatto una scommessa garantendo che consumerà. O lo fa adesso o non lo farà più. […] Inoltre parlando di Soleil, pare che tra i due comunque ci sia stata una mini storiella prima di partire per l’Isola”.