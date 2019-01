E’ bastato un “Giò” sussurrato a Giulia Salemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip per far scatenare il toto-nome del fidanzato segreto di Silvia Provvedi, da lei sempre chiamato con lo pseudonimo “Malefix“, nome che ha usato anche lui stesso quando in occasione del compleanno di lei ha mandato un aereo con uno striscione d’auguri.

Quando Fabrizio Corona entrò in casa per chiederle scusa, lei – nonostante nessuno lo sapesse – era felicemente fidanzata con tale Giò, che il settimanale Spy ha svelato essere Giorgio De Stefano, un noto imprenditore che è fra i proprietari del ristorante Oro di Milano e che in passato ha già avuto una fidanzata famosa che ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Veronica Angeloni, pallavolista della nazionale italiana.

Giorgio De Stefano ha origini calabresi ed una famiglia importante alle spalle.

L’ex gieffina lo scorso dicembre – ospite a Verissimo da Silvia Toffanin – ha parlato così del suo amato: